В Госдуме предложили приравнять оставление места ДТП к езде в нетрезвом виде

Госдума 7 февраля в первом чтении рассмотрит законопроект об ужесточении наказания для водителей, покинувших место ДТП при наличии потерпевших. Об этом сообщает ТАСС.

— Закрепление в уголовном законе обязанности лица, управляющего транспортным средством как источником повышенной опасности и нарушившего ПДД или его эксплуатацию, оставаться на месте ДТП направлено на защиту интересов всех участников дорожного движения и связано с необходимостью обеспечения выполнения ими взаимных обязательств, — отметили в пояснительной записке.

По задумке авторов инициативы, изменения внесут во вторую, четвёртую и шестую части статьи 264 УК РФ.

По новым правилам, скрывшееся с места аварии лицо могут лишить свободы на срок до четырёх лет.

Если жертва ДТП скончалась, то срок лишения свободы может продлиться от двух до семи лет, а при условии гибели двух и более человек — до девяти лет.