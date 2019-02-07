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Регион
Опубликовано 7 февраля 2019, 05:22

Швеция обвинила Россию в подготовке к "большой войне"

Фото: &copy; РИА Новости/Георгий Зимарев

Фото: © РИА Новости/Георгий Зимарев

Россия регулярно проводит масштабные учения и тренируется вести "большую войну". Об этом заявили специалисты Шведского института оборонных исследований.

— Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО, — цитирует РИА "Новости" руководителя исследований Юхана Нурберга.

По мнению аналитиков, примером наращивания подготовки к войне можно считать учения "Запад-2017" и "Восток-2018", поскольку "в первых манёврах приняло участие 100 тысяч человек, а во вторых — 300 тысяч".

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Артём Зуев
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