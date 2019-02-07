СМИ: СССР планировал передать Японии Курилы в 1955 году

Советский Союз был готов передать острова Шикотан и Хабомаи, если бы Япония согласилась не размещать иностранные военные базы на своей территории.

СССР был готов передать Японии два южных Курильских острова — Шикотан и Хабомаи — в обмен на обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы ещё в 1955 году.

Об этом сообщает телеканал NHK, который ссылается на секретный документ ЦК КПСС под названием "Политические и экономические мероприятия в отношении Японии на ближайший период после восстановления с ней дипломатических отношений", датированный 2 июня 1955 года и подписанный Никитой Хрущёвым.

Согласно этому документу, Москва готова рассмотреть возможность передать острова при условии, если Япония не будет размещать иностранные базы на территории страны. Таким образом планировалось усилить влияние на Токио и ослабить позиции США. Фактическая передача островов должна была произойти после заключения мирного договора.