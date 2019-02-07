Феминизм добрался до Hearthstone. Персонажу игры прикрыли декольте
Фото: © Blizzard
Само собой, геймеры негативно отреагировали на изменения, которые настигли игру с выходом обновления.
Студия Blizzard выпустила очередное обновление (13.2) для своей карточной игры Hearthstone, которая создавалась по мотивам вселенной Warcraft. И далеко не все изменения, которые появились в игре, порадовали геймеров.
February 7, 2019
В частности, игроки заметили, что после выхода обновления изменилась иконка Джайны Праудмур — персонажу прикрыли декольте. Пользователи Reddit начали бурно обсуждать этот вопрос — соответствующая тема стала самой популярной за несколько дней и за 13 часов набрала более 800 комментариев.
Некоторые геймеры считают, что разработчики поступили так в угоду феминисткам. Что же касается самой студии Blizzard, то она пока никак не комментирует такие изменения.