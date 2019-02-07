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Регион
Опубликовано 7 февраля 2019, 08:48

Феминизм добрался до Hearthstone. Персонажу игры прикрыли декольте

Фото: &copy; Blizzard

Фото: © Blizzard

Само собой, геймеры негативно отреагировали на изменения, которые настигли игру с выходом обновления.

Студия Blizzard выпустила очередное обновление (13.2) для своей карточной игры Hearthstone, которая создавалась по мотивам вселенной Warcraft. И далеко не все изменения, которые появились в игре, порадовали геймеров.

В частности, игроки заметили, что после выхода обновления изменилась иконка Джайны Праудмур — персонажу прикрыли декольте. Пользователи Reddit начали бурно обсуждать этот вопрос — соответствующая тема стала самой популярной за несколько дней и за 13 часов набрала более 800 комментариев.

Некоторые геймеры считают, что разработчики поступили так в угоду феминисткам. Что же касается самой студии Blizzard, то она пока никак не комментирует такие изменения.

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Сергей Сурепин
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