Феминизм добрался до Hearthstone. Персонажу игры прикрыли декольте

Само собой, геймеры негативно отреагировали на изменения, которые настигли игру с выходом обновления.

Студия Blizzard выпустила очередное обновление (13.2) для своей карточной игры Hearthstone, которая создавалась по мотивам вселенной Warcraft. И далеко не все изменения, которые появились в игре, порадовали геймеров.

В частности, игроки заметили, что после выхода обновления изменилась иконка Джайны Праудмур — персонажу прикрыли декольте. Пользователи Reddit начали бурно обсуждать этот вопрос — соответствующая тема стала самой популярной за несколько дней и за 13 часов набрала более 800 комментариев.