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Опубликовано 7 февраля 2019, 09:49

Мультсериал "Симпсоны" продлили ещё на два сезона

Кадр мультсериала&nbsp;"Симпсоны"/ &copy; Кинопоиск

Кадр мультсериала "Симпсоны"/ © Кинопоиск

Суммарно, с учётом двух новых сезонов, авторы шоу выпустят 713 эпизодов мультипликационной комедии.

Компания Fox объявила о продлении сериала "Симпсоны". Анимационное шоу получило 31-й и 32-й сезоны. Об этом сообщило издание Variety.

Всего авторы "Симпсонов", с учётом двух новых сезонов, выпустят 713 эпизодов мультипликационной комедии. Благодаря этому "Симпсоны" смогут остаться непобеждённым рекордсменом среди телевизионных шоу, которые выходят в эфир в прайм-тайм, по количеству эпизодов.

В настоящий момент Fox показывает 30-й сезон "Симпсонов". Всего сериал идёт на ТВ уже 30 лет. Сериал 33 раза получил премию "Эмми".

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Сергей Сурепин
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