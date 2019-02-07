Мультсериал "Симпсоны" продлили ещё на два сезона
Кадр мультсериала "Симпсоны"/ © Кинопоиск
Суммарно, с учётом двух новых сезонов, авторы шоу выпустят 713 эпизодов мультипликационной комедии.
Компания Fox объявила о продлении сериала "Симпсоны". Анимационное шоу получило 31-й и 32-й сезоны. Об этом сообщило издание Variety.
Всего авторы "Симпсонов", с учётом двух новых сезонов, выпустят 713 эпизодов мультипликационной комедии. Благодаря этому "Симпсоны" смогут остаться непобеждённым рекордсменом среди телевизионных шоу, которые выходят в эфир в прайм-тайм, по количеству эпизодов.
В настоящий момент Fox показывает 30-й сезон "Симпсонов". Всего сериал идёт на ТВ уже 30 лет. Сериал 33 раза получил премию "Эмми".