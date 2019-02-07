Британская киноакадемия внесла в чёрный список режиссёра "Богемской рапсодии"
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Ранее Брайана Сингера обвинили в сексуальных домогательствах, в связи с чем он не получит премию BAFTA.
BAFTA (Британская академия кино и телевизионных искусств) исключила режиссёра фильма "Богемская рапсодия" Брайана Сингера из списка номинантов на премию. Причина — сообщения о сексуальных домогательствах. Об этом пишет WP.
Киноакадемия уже проинформировала Сингера о принятом решении. В организации говорят, что предполагаемое поведение режиссёра является "совершенно неприемлемым и несовместимым с её ценностями".
Напомним, в конце января стало известно о том, что четверо молодых людей были жертвами развратных действий Брайана Сингера. По словам пострадавших, из-за пережитого они в настоящий момент страдают психическими расстройствами.