Британская киноакадемия внесла в чёрный список режиссёра "Богемской рапсодии"

Ранее Брайана Сингера обвинили в сексуальных домогательствах, в связи с чем он не получит премию BAFTA.

BAFTA (Британская академия кино и телевизионных искусств) исключила режиссёра фильма "Богемская рапсодия" Брайана Сингера из списка номинантов на премию. Причина — сообщения о сексуальных домогательствах. Об этом пишет WP.

Киноакадемия уже проинформировала Сингера о принятом решении. В организации говорят, что предполагаемое поведение режиссёра является "совершенно неприемлемым и несовместимым с её ценностями".