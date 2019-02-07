Россияне стали чаще использовать смартфоны при оплате покупок

За прошедший год количество платежей с помощью телефона возросло сразу в пять раз.

В настоящий момент в России наблюдается рост покупок, оплаченных с помощью смартфона. Об этом сообщили "Известия", ссылаясь на совместное исследование Альфа-банка и сотового ретейлера "Связной-Евросеть".

В 2018 году количество транзакций с помощью смартфона достигло 133 миллионов. Это в пять раз больше, чем в 2017 году. По мнению специалистов, тенденция к такому способу оплаты будет сохраняться.