Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 февраля 2019, 13:21

Россияне стали чаще использовать смартфоны при оплате покупок

Фото &copy; Агентство городских новостей "Москва"/ Сергей Киселев

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/ Сергей Киселев

За прошедший год количество платежей с помощью телефона возросло сразу в пять раз.

В настоящий момент в России наблюдается рост покупок, оплаченных с помощью смартфона. Об этом сообщили "Известия", ссылаясь на совместное исследование Альфа-банка и сотового ретейлера "Связной-Евросеть".

В 2018 году количество транзакций с помощью смартфона достигло 133 миллионов. Это в пять раз больше, чем в 2017 году. По мнению специалистов, тенденция к такому способу оплаты будет сохраняться.

Вместе с этим эксперты заявили, что у оплаты с помощью телефона есть свои риски. В частности, пользователи просто перестают контролировать свои траты, так как теперь оплачивать покупки удобно и быстро.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • Гаджеты
  • Экономика
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar