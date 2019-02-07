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Регион
Опубликовано 7 февраля 2019, 13:41

Российская реклама Mortal Kombat 11 взбесила зрителей. Её пришлось удалить

Фото &copy; WB Games&nbsp;

Фото © WB Games 

Изначально видео было доступно на YouTube, однако после критики геймеров оно пропало.

Российская компания "Софтклаб" опубликовала рекламу новой игры — Mortal Kombat 11. Видео было рассчитано на российский рынок, однако местные геймеры восприняли новый ролик негативно.

Героями видео были блогер Тимур Сидельников и косплеерша Ирина Мейер. По сюжету они не могли поделить комикс под названием "Mortal Kombat X: кровавые узы". После ссоры между ними начался классический мордобой с многочисленными отсылками к популярной игре.

Изначально видео было доступно на официальном YouTube-канале компании. Однако ролик быстро получил огромное количество дизлайков, которое в десять раз превышало количество лайков. В связи с этим "Софтклаб" удалил ролик, оставив его только в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, релиз игры должен состояться 23 апреля. Сначала файтинг будет доступен на ПК, PS4 и Xbox One, а позже и на Switch.

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Сергей Сурепин
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