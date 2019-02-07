Российская реклама Mortal Kombat 11 взбесила зрителей. Её пришлось удалить

Изначально видео было доступно на YouTube, однако после критики геймеров оно пропало.

Российская компания "Софтклаб" опубликовала рекламу новой игры — Mortal Kombat 11. Видео было рассчитано на российский рынок, однако местные геймеры восприняли новый ролик негативно.

Героями видео были блогер Тимур Сидельников и косплеерша Ирина Мейер. По сюжету они не могли поделить комикс под названием "Mortal Kombat X: кровавые узы". После ссоры между ними начался классический мордобой с многочисленными отсылками к популярной игре.

Изначально видео было доступно на официальном YouTube-канале компании. Однако ролик быстро получил огромное количество дизлайков, которое в десять раз превышало количество лайков. В связи с этим "Софтклаб" удалил ролик, оставив его только в социальной сети "ВКонтакте".