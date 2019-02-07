Анджелина Джоли шокировала своей худобой во время визита в Бангладеш — фото

Популярная американская актриса посетила Южную Азию со специальной гуманитарной миссией.

Анджелина Джоли продолжает активно работать на позиции посла ООН по делам беженцев. В этот раз 43-летняя актриса посетила лагерь мусульман в Бангладеш. Сюда звезда приехала с гуманитарной миссией.

Джоли выступила с речью о необходимости привлечь внимание к кризису, который наблюдается в стране. Кроме того, Джоли призывает оказать помощь жителям лагеря.