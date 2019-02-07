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Опубликовано 7 февраля 2019, 13:51

Анджелина Джоли шокировала своей худобой во время визита в Бангладеш — фото

Фото &copy; Instagram/redcarpetmood

Фото © Instagram/redcarpetmood

Популярная американская актриса посетила Южную Азию со специальной гуманитарной миссией.

Анджелина Джоли продолжает активно работать на позиции посла ООН по делам беженцев. В этот раз 43-летняя актриса посетила лагерь мусульман в Бангладеш. Сюда звезда приехала с гуманитарной миссией.

Джоли выступила с речью о необходимости привлечь внимание к кризису, который наблюдается в стране. Кроме того, Джоли призывает оказать помощь жителям лагеря.

Помимо условий жизни беженцев людей в социальных сетях шокировал внешний вид актрисы. Многие пользователи заявили, что актриса выглядит измождённой на фото. Также люди отмечают, что у Джоли никогда не было таких худых ног.

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Сергей Сурепин
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