Учёные: В мире началась эпидемия перфекционизма

Оказалось, что с 1990 года в мире стало в несколько раз больше перфекционистов обоих полов, чем было до этого.

Британские учёные заявили, что в настоящий момент перфекционизм распространяется по всему миру и приобретает масштабы эпидемии. Больше всего перфекционизму подвержены миллениалы. Информация появилась в Sage Journals.

Психологи изучили 77 больших исследований за последние 25 лет. Также они опросили более 25 тысяч участников в возрасте 15–49 лет, две трети из них — женщины. Как удалось установить, с 1990 года в мире стало в несколько раз больше перфекционистов обоих полов, чем было ранее.

Учёные заявили, что эпидемия представляет смертельную угрозу для общества. Дело в том, что перфекционизм тесно связан с депрессией, стрессом, тревожностью, пьянством, суицидом и расстройствами пищевого поведения. Состояние людей ухудшается по мере их взросления — они становятся склонными к зависимостям, невротичными и менее организованными.