Во всех "Макдоналдсах" России появятся официанты
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В настоящий момент проект осуществлён уже в 209 ресторанах из 650 существующих в стране.
Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" планирует внедрить концепцию обслуживания за столами во всех заведениях. Информацию об этом сообщили в РБК.
Генеральный директор "Макдоналдса" в России Марк Карена сообщил, что официанты появятся в заведениях к концу 2019 года. В настоящий момент проект осуществлён в 209 ресторанах из 650 существующих в стране. Соответствующую услугу посетители могут выбрать на экране цифрового меню при заказе блюд, а после получить табличку с номером, поставить её на стол и ждать официанта.
Помимо того, в 2019 году "Макдоналдс" на сорок процентов увеличит объём инвестиций на развитие сети в РФ. Компания планирует открыть 60 новых ресторанов, создав 5000 рабочих мест.