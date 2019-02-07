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Опубликовано 7 февраля 2019, 16:23

Во всех "Макдоналдсах" России появятся официанты

Фото: &copy; Flickr/Natasha C Dunn

Фото: © Flickr/Natasha C Dunn

В настоящий момент проект осуществлён уже в 209 ресторанах из 650 существующих в стране.

Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" планирует внедрить концепцию обслуживания за столами во всех заведениях. Информацию об этом сообщили в РБК.

Генеральный директор "Макдоналдса" в России Марк Карена сообщил, что официанты появятся в заведениях к концу 2019 года. В настоящий момент проект осуществлён в 209 ресторанах из 650 существующих в стране. Соответствующую услугу посетители могут выбрать на экране цифрового меню при заказе блюд, а после получить табличку с номером, поставить её на стол и ждать официанта.

Помимо того, в 2019 году "Макдоналдс" на сорок процентов увеличит объём инвестиций на развитие сети в РФ. Компания планирует открыть 60 новых ресторанов, создав 5000 рабочих мест.

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Сергей Сурепин
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