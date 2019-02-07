Во всех "Макдоналдсах" России появятся официанты

В настоящий момент проект осуществлён уже в 209 ресторанах из 650 существующих в стране.

Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" планирует внедрить концепцию обслуживания за столами во всех заведениях. Информацию об этом сообщили в РБК.

Генеральный директор "Макдоналдса" в России Марк Карена сообщил, что официанты появятся в заведениях к концу 2019 года. В настоящий момент проект осуществлён в 209 ресторанах из 650 существующих в стране. Соответствующую услугу посетители могут выбрать на экране цифрового меню при заказе блюд, а после получить табличку с номером, поставить её на стол и ждать официанта.