"Купол света". Ветеран ВВС США рассказал о "секретном оружии" СССР

Запуск советской ракеты средней дальности РСД-10 "Пионер" в 1988 году сопровождал необычный "купол света", который американские военные посчитали "секретным оружием СССР". Об этом рассказал ветеран ВВС США лётчик Роберт Хопкинс изданию The Drive.

По словам Хопкинса, загадочное явление он наблюдал вместе с сослуживцем с борта разведывательного самолёта. В практически беззвёздном небе они увидели странную "молочно-белую стену", которая двигалась в сторону Тихого океана.

Отмечается, что поражённые пилоты сначала даже приняли явление за галлюцинацию, а позже доложили об увиденном руководству. По их подсчётам, купол двигался со скоростью десять тысяч километров в час.

Авторы статьи также отметили, что американские разведслужбы очень заинтересовала полученная информация. По их мнению, Хопкинс и его напарник стали свидетелями действия "уникального советского оружия", которое способно "изменить стратегический баланс между США и СССР".