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Регион
Опубликовано 8 февраля 2019, 10:15

"Ходит даже в −40". Шведскую журналистку удивил общественный транспорт в России

Фото: &copy; Агентство городских новостей "Москва"/Ермаков Дмитрий

Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Ермаков Дмитрий

По её словам, в случае необходимости "целая армия дорожных рабочих" моментально устраняет возникшую проблему.

Шведская корреспондентка в Москве Анна-Лена Лаурен выразила восхищение работой российского общественного транспорта. Статья журналистки размещена в газете Dagens Nyheter.

— Поезда, троллейбусы, метро. В России всё ходит по графику, вне зависимости от скачков температуры, морозов, слякоти, гололёда! — написала Лаурен.

По её замечанию, зимой ездить на общественном транспорте в Москве безопаснее, чем на такси, поскольку водители не всегда вовремя меняют летнюю резину. Шведская журналистка отметила, что в Сибири поезда "ходят даже в снег и 40-градусные морозы".

Ещё одним удивительным фактом Лаурен назвала то, что в России обслуживание железных дорог находится в ведении государства. По её словам, в случае необходимости "целая армия дорожных рабочих моментально разбирается" с возникшей проблемой даже посреди ночи.

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Алёна Темирчиева
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