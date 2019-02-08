"Ходит даже в −40". Шведскую журналистку удивил общественный транспорт в России
Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Ермаков Дмитрий
По её словам, в случае необходимости "целая армия дорожных рабочих" моментально устраняет возникшую проблему.
Шведская корреспондентка в Москве Анна-Лена Лаурен выразила восхищение работой российского общественного транспорта. Статья журналистки размещена в газете Dagens Nyheter.
— Поезда, троллейбусы, метро. В России всё ходит по графику, вне зависимости от скачков температуры, морозов, слякоти, гололёда! — написала Лаурен.
По её замечанию, зимой ездить на общественном транспорте в Москве безопаснее, чем на такси, поскольку водители не всегда вовремя меняют летнюю резину. Шведская журналистка отметила, что в Сибири поезда "ходят даже в снег и 40-градусные морозы".
Ещё одним удивительным фактом Лаурен назвала то, что в России обслуживание железных дорог находится в ведении государства. По её словам, в случае необходимости "целая армия дорожных рабочих моментально разбирается" с возникшей проблемой даже посреди ночи.