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Регион
Опубликовано 8 февраля 2019, 08:10

"Щедрый талант". Путин поздравил актрису Ирину Муравьёву с юбилеем

Фото: Ирина Муравьёва/ &copy; Кинопоиск

Фото: Ирина Муравьёва/ © Кинопоиск

Глава государства отметил, что профессиональное признание Муравьёва заслужила благодаря таланту, искренности и обаянию.

Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народную артистку РФ Ирину Муравьёву. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

— Ваш щедрый талант, удивительная искренность и обаяние снискали Вам высочайшее профессиональное признание и непреходящую зрительскую любовь, — сказано в телеграмме.

Путин отметил глубокие, многогранные театральные работы актрисы и её яркие, запоминающиеся, знаковые роли в кино.

Президент пожелал Муравьёвой здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Актриса Ирина Муравьёва известна по фильмам "Москва слезам не верит", "Самая обаятельная и привлекательная", "Карнавал".

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Эмила Сидорова
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