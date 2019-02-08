"Щедрый талант". Путин поздравил актрису Ирину Муравьёву с юбилеем

Глава государства отметил, что профессиональное признание Муравьёва заслужила благодаря таланту, искренности и обаянию.

Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народную артистку РФ Ирину Муравьёву. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

— Ваш щедрый талант, удивительная искренность и обаяние снискали Вам высочайшее профессиональное признание и непреходящую зрительскую любовь, — сказано в телеграмме.

Путин отметил глубокие, многогранные театральные работы актрисы и её яркие, запоминающиеся, знаковые роли в кино. Президент пожелал Муравьёвой здоровья, вдохновения и всего наилучшего.