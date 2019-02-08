Умер енот – прототип Ракеты из "Стражей галактики"
"Стражи галактики". Фото: kinopoisk.ru
Животное по кличке Орео можно было увидеть также с режиссёром Джеймсом Ганном на премьере фильма.
7 февраля умер енот по кличке Орео. Он был прообразом Ракеты в фильме "Стражи галактики". Информацию об этом сообщила в Facebook ферма Quinta Layla.
Орео было девять лет. Енот умер после непродолжительной болезни.
Животное помогало аниматорам "Стражей галактики" запечатлеть движения и повадки для создания трёхмерной модели. Енот также присутствовал на европейской премьере "Стражей галактики" — режиссёр фильма Джеймс Ганн вышёл на красную ковровую дорожку, держа енота на руках.
Енот Орео и Джеймс Ганн. Фото: © Jon Furniss/Invision/AP
Напомним, Ракета — персонаж комиксов Marvel. Гуманоидный енот. Он снимался в фильмах "Стражи галактики", "Стражи галактики. Часть 2" и "Мстители: Война бесконечности". Персонажа озвучил популярный актёр Брэдли Купер.