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Опубликовано 8 февраля 2019, 11:46

Умер енот – прототип Ракеты из "Стражей галактики"

"Стражи галактики". Фото: kinopoisk.ru

"Стражи галактики". Фото: kinopoisk.ru

Животное по кличке Орео можно было увидеть также с режиссёром Джеймсом Ганном на премьере фильма.

7 февраля умер енот по кличке Орео. Он был прообразом Ракеты в фильме "Стражи галактики". Информацию об этом сообщила в Facebook ферма Quinta Layla.

Орео было девять лет. Енот умер после непродолжительной болезни.

Животное помогало аниматорам "Стражей галактики" запечатлеть движения и повадки для создания трёхмерной модели. Енот также присутствовал на европейской премьере "Стражей галактики" — режиссёр фильма Джеймс Ганн вышёл на красную ковровую дорожку, держа енота на руках.

Енот Орео и Джеймс Ганн. Фото: © Jon Furniss/Invision/AP

Енот Орео и Джеймс Ганн. Фото: © Jon Furniss/Invision/AP

Напомним, Ракета — персонаж комиксов Marvel. Гуманоидный енот. Он снимался в фильмах "Стражи галактики", "Стражи галактики. Часть 2" и "Мстители: Война бесконечности". Персонажа озвучил популярный актёр Брэдли Купер.

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Сергей Сурепин
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