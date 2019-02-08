Умер енот – прототип Ракеты из "Стражей галактики"

Животное по кличке Орео можно было увидеть также с режиссёром Джеймсом Ганном на премьере фильма.

7 февраля умер енот по кличке Орео. Он был прообразом Ракеты в фильме "Стражи галактики". Информацию об этом сообщила в Facebook ферма Quinta Layla.

Орео было девять лет. Енот умер после непродолжительной болезни.

Животное помогало аниматорам "Стражей галактики" запечатлеть движения и повадки для создания трёхмерной модели. Енот также присутствовал на европейской премьере "Стражей галактики" — режиссёр фильма Джеймс Ганн вышёл на красную ковровую дорожку, держа енота на руках.

Енот Орео и Джеймс Ганн. Фото: © Jon Furniss/Invision/AP