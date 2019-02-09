Москве пообещали обвал спроса на дорогое жильё

В прошлом году на столичном рынке элитных новостроек заключено порядка 950 сделок.

В 2019 году объёмы продаж дорогого жилья в Москве могут серьёзно снизиться. Об этом сообщает Restate, ссылаясь на прогноз аналитиков агентства недвижимости Kalinka Group.

Аналитики заявили, что в прошлом году на столичном рынке элитных новостроек было заключено порядка 950 сделок. Это более чем на треть превысило показатели 2017 года. При этом общая сумма сделок составила около 70 миллиардов рублей.