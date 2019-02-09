Гуф заключил мировое соглашение с мужчиной, избившим его в клубе "Бункер"

Инцидент с популярным российским артистом произошёл в октябре после выступления.

Популярный российский рэпер Гуф (он же Алексей Долматов) заключил мировое соглашение с человеком, который избил его в клубе "Бункер". Инцидент произошёл между молодыми людьми в октябре. Об этом рассказал адвокат артиста Сергей Жорин, передаёт ТАСС.

Адвокат сообщил, что нападавший извинился перед Гуфом. После этого рэпер отозвал заявление из полиции. Имени нападавшего адвокат не озвучил. Ранее подозреваемым выступал Егор Мокин.

Вместе с этим адвокат добавил, что к избиению не были причастны бизнесмен Игорь Сосин и его служба безопасности. Защитник Гуфа принёс извинения за ситуацию, которая возникла с Сосиным.