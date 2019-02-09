В Швеции заявили о создании "истребителя-убийцы" российских Су

Командующий шведскими ВВС Матс Хельгессон заявил о способности истребителя Saab Gripen E одержать победу над самолётами серии Су в воздушном бою. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

— Gripen, особенно модель E, предназначен для уничтожения самолётов "Сухого". У нас здесь чёрный пояс, — заявил Хельгессон финским журналистам.

Портал Business Insider отмечает, что российские истребители Су получили своего рода легендарный статус за их способность перехитрить американские истребители в воздушных боях за счёт опасных и агрессивных трюков, совершаемых в воздухе.

Издание отмечает, что у истребителей Gripen нет реальной скрытности, они не могут похвастаться максимальной боевой загрузкой. Однако у них есть ключевая особенность, делающая их "кошмаром для российских истребителей".