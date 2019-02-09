В Госдуме ответили на призыв адмирала ВМС США "нанести удар" по России

Депутат заверил, что российские военные лишь защищают свои рубежи и не собираются ни на кого нападать.

Зампред Комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что предложение американского адмирала о "наступлении" на Россию соответствует агрессивной политике Вашингтона по отношению к Москве. Об этом депутат рассказал в беседе с RT.

— Данные заявления звучат в рамках риторики со стороны Сената США. Руководитель военно-морскими операциями ВМС идёт в ногу с их агрессивной политикой по отношению к России, — заявил Швыткин.

По мнению депутата, высказывание адмирала Джона Ричардсона не соответствует некоторым здравым мыслям президента США. По словам Швыткина, Трамп пытается найти взаимоприемлемые точки в отношениях с Россией, в то же время старается подстроиться и под американский сенат.

Швыткин отметил серьёзные шаги России в оснащении своих Вооружённых сил. Депутат добавил, что Соединённые Штаты могут опасаться подготовленности российских военных. — Мы защищаем свои рубежи и не собираемся ни на кого нападать, — заверил зампред комитета ГД.