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Регион
Опубликовано 9 февраля 2019, 14:28

В Госдуме ответили на призыв адмирала ВМС США "нанести удар" по России

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Депутат заверил, что российские военные лишь защищают свои рубежи и не собираются ни на кого нападать.

Зампред Комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что предложение американского адмирала о "наступлении" на Россию соответствует агрессивной политике Вашингтона по отношению к Москве. Об этом депутат рассказал в беседе с RT.

— Данные заявления звучат в рамках риторики со стороны Сената США. Руководитель военно-морскими операциями ВМС идёт в ногу с их агрессивной политикой по отношению к России, — заявил Швыткин.

По мнению депутата, высказывание адмирала Джона Ричардсона не соответствует некоторым здравым мыслям президента США. По словам Швыткина, Трамп пытается найти взаимоприемлемые точки в отношениях с Россией, в то же время старается подстроиться и под американский сенат.

Швыткин отметил серьёзные шаги России в оснащении своих Вооружённых сил. Депутат добавил, что Соединённые Штаты могут опасаться подготовленности российских военных.

— Мы защищаем свои рубежи и не собираемся ни на кого нападать, — заверил зампред комитета ГД.

Напомним, ранее руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти в "наступление" против РФ и КНР. В Совфеде, комментируя слова Ричардсона, заявили, что слышать подобные предложения от действующего военного очень странно.

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Эмила Сидорова
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