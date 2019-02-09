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Опубликовано 9 февраля 2019, 12:37

Номинанты "Грэмми" отказались выступать на церемонии вручения награды

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Посетители и зрители точно не услышат творчество рэперов Кендрика Ламара, Дрейка, а также Чайлдиша Гамбино.

Певица Ариана Гранде, рэпер Дрейк, Кендрик Ламар и Чайлдиш Гамбино отказались выступать на "Грэмми". Об этом рассказал продюсер шоу Кен Эрлих, передаёт The New York Times.

В настоящий момент неизвестно, появятся ли эти артисты на церемонии хоть в качестве гостей. Однако если Ламар, Дрейк и Гамбино отказались выступать на церемонии заранее, певица Гранде отменила выступление после того, как произошёл конфликт с продюсерами "Грэмми".

Эрлих сказал, что Гранде не будет выступать, потому что "уже слишком поздно, чтобы что-то организовать". По его словам, продюсеры шоу больше месяца проводили переговоры, но как только дошли до момента, когда всё могло сработать, Гранде посчитала, что у неё не хватит времени на это.

После этого певица назвала настоящую причину отказа. Оказалось, ей дали очень мало времени на подготовку, тем самым подавив креативность и самовыражение певицы. В связи с этим она решила отказаться.

Напомним, 61-я церемония "Грэмми" пройдёт в ночь на 11 февраля. На шоу будут вручены награды лучшим музыкантам.

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Сергей Сурепин
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