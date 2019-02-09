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Опубликовано 9 февраля 2019, 12:41

Открылся бар для тех, кто ненавидит День святого Валентина

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Само американское заведение будет работать только до четырнадцатого февраля включительно.

Владелец винного бара Эван Частен решил организовать BreakUp Bar в Лос-Анджелесе. Это заведение для тех, кто хочет спрятаться от Дня святого Валентина. Об этом сообщает Hello Giggles.

По словам владельца заведения, здесь будут подавать коктейли "Холодный день в аду", "Одному за двоих" и "Я годами общался с твоими родителями". Сам бар функционирует на базе собственного заведения Эвана — он будет работать до 14 февраля включительно.

В огромном помещении у людей будет возможность оставить запись на "стене бывших", а также посмотреть лучшие фильмы о расставании на большом экране.

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Сергей Сурепин
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