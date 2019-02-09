У фильма "Аквамен" появится спин-офф

Джеймс Ван решил использовать свой любимый жанр хоррора даже в супергеройской стезе.

У фильма "Аквамен" будет спин-офф. Его создадут на основе только одной сцены. Об этом сообщило THR.

Компания Warner Bros. для работы над лентой пригласила двоих новичков — Ноа Гарднера и Эйдана Фицджеральда. Они должны будут написать сценарий будущего фильма. В качестве продюсера выступит Джеймс Ван, который был режиссёром оригинального "Аквамена".