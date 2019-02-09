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Регион
Опубликовано 9 февраля 2019, 12:45

У фильма "Аквамен" появится спин-офф

Фото: &copy; Kinopoisk/Аквамен

Фото: © Kinopoisk/Аквамен

Джеймс Ван решил использовать свой любимый жанр хоррора даже в супергеройской стезе.

У фильма "Аквамен" будет спин-офф. Его создадут на основе только одной сцены. Об этом сообщило THR.

Компания Warner Bros. для работы над лентой пригласила двоих новичков — Ноа Гарднера и Эйдана Фицджеральда. Они должны будут написать сценарий будущего фильма. В качестве продюсера выступит Джеймс Ван, который был режиссёром оригинального "Аквамена".

Новая лента получит название The Trench. Сюжет фильма будет сосредоточен вокруг смертоносных амфибий. Других подробностей в настоящий момент авторы ленты не раскрывают.

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Сергей Сурепин
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