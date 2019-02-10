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Опубликовано 10 февраля 2019, 04:06

Вратарь "Црвены Звезды" спасся от разъярённых хорватских фанатов в море — видео

Скриншот видео Slobodna Dalmacija&nbsp;&nbsp;youtube.com

Скриншот видео Slobodna Dalmacija  youtube.com

Три игрока сербского ватерпольного клуба "Црвена Звезда" были избиты фанатами в хорватском Сплите, где у них должен был состояться матч с местной командой "Морнар". Об этом сообщает портал Slobodna Dalmacija.

По информации журналистов, игроки зашли в кафе перекусить, при этом были одеты в форму с символикой своего клуба. Официанту заведения это очень не понравилось, о чём он предупредил спортсменов. Они решили уйти в другое место, но в этот момент в помещение ворвались молодые люди и с криками начали избивать ватерполистов арматурой и дубинками.

В какой-то момент спортсменам удалось вырваться на улицу. Двое игроков побежали к команде, а вратарь был вынужден спасаться от нападающих, прыгнув с набережной в море. Там он и просидел до приезда полиции. В это время на берегу начали собираться люди. Некоторые пытались помочь попавшему в беду голкиперу, в то время как другие начали выкрикивать антисербские лозунги.

Сообщается, что все три спортсмена получили травмы, из-за чего предстоящий матч был отменён. В связи с инцидентом МИД Сербии подготовил протестную ноту и в ближайшее время вручит её послу Хорватии.

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Сергей Тюленин
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