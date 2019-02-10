Вратарь "Црвены Звезды" спасся от разъярённых хорватских фанатов в море — видео

Три игрока сербского ватерпольного клуба "Црвена Звезда" были избиты фанатами в хорватском Сплите, где у них должен был состояться матч с местной командой "Морнар". Об этом сообщает портал Slobodna Dalmacija.

По информации журналистов, игроки зашли в кафе перекусить, при этом были одеты в форму с символикой своего клуба. Официанту заведения это очень не понравилось, о чём он предупредил спортсменов. Они решили уйти в другое место, но в этот момент в помещение ворвались молодые люди и с криками начали избивать ватерполистов арматурой и дубинками.

В какой-то момент спортсменам удалось вырваться на улицу. Двое игроков побежали к команде, а вратарь был вынужден спасаться от нападающих, прыгнув с набережной в море. Там он и просидел до приезда полиции. В это время на берегу начали собираться люди. Некоторые пытались помочь попавшему в беду голкиперу, в то время как другие начали выкрикивать антисербские лозунги.