Фильм "Стражи галактики 3" снимут по сценарию Джеймса Ганна

Несмотря на то что режиссёра уволили и закрыли доступ к проекту, его наработки будут реализованы.

Третья часть "Стражей галактики" будет двигаться вперёд со сценарием, который подготовил режиссёр предыдущих двух фильмов Джеймс Ганн. Такой информацией поделился актёр Крис Прэтт, который исполняет одну из главных ролей. Об этом сообщает ShortList.

Прэтт заявил, что уже получил сценарий будущей ленты. По его словам, сценарий очень хороший. Актёр, как и остальные члены команды, поддерживают Джеймса Ганна. Вместе с этим Прэтт обещает создать фильм, который понравится фанатам.