Сербия направила Хорватии ноту протеста из-за избиения игроков "Црвены Звезды"
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Спасаясь от хулиганов с арматурой и дубинками, вратарь ватерпольного клуба прыгнул с набережной в море.
МИД Сербии направило ноту протеста Хорватии из-за вчерашнего инцидента в городе Сплит, где группа хулиганов избила ватерполистов белградской команды "Црвена звезда". Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство.
— В МИД сегодня был вызван поверенный в делах Посольства Хорватии в Загребе, которому была вручена нота протеста из-за нападения на ватерполистов… в Сплите, — говорится в пресс-релизе.
Белград выразил "глубокую обеспокоенность и разочарование" в связи с произошедшим.
Ранее стало известно, что 9 февраля три игрока сербского ватерпольного клуба "Црвена Звезда" были избиты фанатами в хорватском Сплите, куда приехали на матч с местной командой "Морнар". Спортсмены вошли в одно из кафе в форме с символикой своего клуба. Ватерполистов избивали арматурой и дубинками. В итоге двое смогли сбежать, а вратарь прыгнул в море, чтобы спастись.