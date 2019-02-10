В Москву из иракской тюрьмы доставят 27 российских детей

Самому младшему ребёнку всего четыре года, а старшему — 13 лет. Ребята являются выходцами из десяти регионов РФ.

Спецрейс МЧС РФ сегодня вечером доставит в Москву 27 российских детей, которые с матерями находились в одной из багдадских тюрем. О возвращении ребят на родину сообщила пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

— В аэропорту Раменское приземлится самолёт МЧС, который доставит из Ирака 27 детей в возрасте от четырёх до тринадцати лет из десяти субъектов РФ, — цитирует представителя аппарата ТАСС.