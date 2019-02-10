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Регион
Опубликовано 10 февраля 2019, 19:52

В Москву из иракской тюрьмы доставят 27 российских детей

Фото &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Самому младшему ребёнку всего четыре года, а старшему — 13 лет. Ребята являются выходцами из десяти регионов РФ.

Спецрейс МЧС РФ сегодня вечером доставит в Москву 27 российских детей, которые с матерями находились в одной из багдадских тюрем. О возвращении ребят на родину сообщила пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

— В аэропорту Раменское приземлится самолёт МЧС, который доставит из Ирака 27 детей в возрасте от четырёх до тринадцати лет из десяти субъектов РФ, — цитирует представителя аппарата ТАСС.

Маленьких россиян отвезут в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, где передадут родственникам и опекунам. В пресс-службе заверили, что все необходимые документы для этого уже подготовлены.

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Андрей Бражников
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