В Москву из иракской тюрьмы доставят 27 российских детей
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Самому младшему ребёнку всего четыре года, а старшему — 13 лет. Ребята являются выходцами из десяти регионов РФ.
Спецрейс МЧС РФ сегодня вечером доставит в Москву 27 российских детей, которые с матерями находились в одной из багдадских тюрем. О возвращении ребят на родину сообщила пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.
— В аэропорту Раменское приземлится самолёт МЧС, который доставит из Ирака 27 детей в возрасте от четырёх до тринадцати лет из десяти субъектов РФ, — цитирует представителя аппарата ТАСС.
Маленьких россиян отвезут в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, где передадут родственникам и опекунам. В пресс-службе заверили, что все необходимые документы для этого уже подготовлены.