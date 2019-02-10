Спецборт МЧС доставил в Москву 27 российских детей из Ирака

Они будут переданы родственникам и опекунам, все необходимые для этого документы подготовлены.

В Москву специальным бортом МЧС доставлены 27 детей, которые вместе с матерями содержались в одной из тюрем Багдада, сообщает ТАСС.

Как отмечается, в Россию в сопровождении спасателей, врачей-педиатров и психологов прибыли несовершеннолетние в возрасте от четырёх до 13 лет.

В пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой уточнили, что из Ирака доставлены дети из 10 регионов РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что дети будут доставлены в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей и переданы родным и опекунам. Для этого были подготовлены все необходимые документы.

В конце 2018 года в Россию из Ирака были доставлены 30 несовершеннолетних.