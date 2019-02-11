Китаец снял миллион долларов с помощью ошибки в банкоматах. Его ждёт тюрьма

Китайский программист Цинь Цишень снял семь миллионов юаней (около миллиона долларов) со счетов Huaxia Bank. Это удалось сделать благодаря уязвимости банкоматов. Финансовое учреждение не замечало пропажу денег больше года.

Сам мужчина работал старшим программистом в отделе разработки банка, у которого украл деньги. Китаец нашёл уязвимость — она заключалась в том, что Huaxia Bank не учитывал выдачу наличных через банкоматы около полуночи. Таким образом, из-за ошибки в системе банк фактически не снимал деньги со счетов клиентов при выдаче наличных.