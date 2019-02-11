Китаец снял миллион долларов с помощью ошибки в банкоматах. Его ждёт тюрьма
Оказалось, Huaxia Bank не учитывал выдачу наличных через банкоматы около полуночи.
Фото: © Twitter / KNineVox
Китайский программист Цинь Цишень снял семь миллионов юаней (около миллиона долларов) со счетов Huaxia Bank. Это удалось сделать благодаря уязвимости банкоматов. Финансовое учреждение не замечало пропажу денег больше года.
Сам мужчина работал старшим программистом в отделе разработки банка, у которого украл деньги. Китаец нашёл уязвимость — она заключалась в том, что Huaxia Bank не учитывал выдачу наличных через банкоматы около полуночи. Таким образом, из-за ошибки в системе банк фактически не снимал деньги со счетов клиентов при выдаче наличных.
Банк нашёл уязвимость и обратился в полицию. Мужчина вернул все деньги, а банк попросил закрыть дело. Однако китайский суд отказался прекращать дело — мужчине грозит десять с половиной лет тюрьмы.