Бек получил премию Grammy за лучший альбом альтернативной музыки

Также за премию в этой номинации боролись Arctic Monkeys, Бьорк, Дэвид Бирн и St. Vincent.

Певец и продюсер Бек получил награду Grammy в номинации "Лучший альбом альтернативной музыки". Эту награду артист получил за пластинку Colors.

За премию Национальной академии искусства и техники грамзаписи США в этой номинации боролись исландская певица Бьорк, американская певица St. Vincent, британская рок-группа Arctic Monkeys и американский певец шотландского происхождения Дэвид Бирн.