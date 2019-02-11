Вторая часть мультфильма "Лего" стала лидером российского проката
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За выходные дни киноленте удалось собрать в отечественном прокате более ста миллионов рублей.
Мультфильм "Лего. Фильм-2" стал лидером российского кинопроката за прошедшие выходные. За период с 7 по 10 февраля лента заработала 110,1 миллиона рублей.
Мультфильм снял режиссёр Майк Митчелл. Премьера состоялась 7 февраля. В новой части "Лего" герои фильма столкнулись с захватчиками, которые прибыли из космоса. В итоге в борьбе за свою вселенную герои отправились в другую галактику.
На втором месте в российском прокате оказался триллер "Клаустрофобы". Фильм собрал чуть более 105 миллионов рублей. На третьем месте — российско-китайская комедия "Как я стал русским". Лента собрала 70,8 миллиона рублей.