Google выпустила дудл в честь 117-летия со дня рождения Любови Орловой
Фото © Google.com
Компания Google разместила на главной странице своего поисковика дудл, посвящённый легендарной советской актрисе и певице Любови Орловой. Она родилась 117 лет назад, 11 февраля 1902 года.
Скриншот страницы © google.ru
Иллюстрация сопровождается словами Орловой о том, что возраст — это лишь состояние души. Кроме того, Google напомнила её реплику из спектакля "Милый лжец", где она говорила, что никогда, "ни на один день" ей не будет больше 39 лет.
Любовь Орлова родилась в 1902 году в Звенигороде. С 1926 по 1933 год играла на сцене Музыкального театра им. Немировича-Данченко. С 1955 по 1975 год — в Театре им. Моссовета. Снималась во многих кинокартинах, самыми известными фильмами с её участием стали "Весёлые ребята" (1934), "Цирк" (1936), "Волга-Волга" (1938) и "Весна" (1947).