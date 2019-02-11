Google выпустила дудл в честь 117-летия со дня рождения Любови Орловой

Компания Google разместила на главной странице своего поисковика дудл, посвящённый легендарной советской актрисе и певице Любови Орловой. Она родилась 117 лет назад, 11 февраля 1902 года.

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Иллюстрация сопровождается словами Орловой о том, что возраст — это лишь состояние души. Кроме того, Google напомнила её реплику из спектакля "Милый лжец", где она говорила, что никогда, "ни на один день" ей не будет больше 39 лет.