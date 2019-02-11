Все школы Абакана закрыты из-за эпидемии гриппа
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Все школы столицы Республики Хакасия Абакана закрыты на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в городе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление образования.
Двадцать три школы Абакана закрыты на карантин. Дети не посещают школу
В ведомстве отметили, что ограничения введены как минимум до 18 февраля.
Ранее Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия проинформировало, что к среде (6 февраля) за медпомощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратилось 4,8 тыс. человек, что превышает недельный порог на 34%. Всего с начала эпидсезона диагноз "грипп" подтверждён у 164 заболевших.
Также приостановлена учёба в 31 школе Черногорска, Сорска, Саяногорска, Ширинского, Усть-Абаканского, Орджоникидзевского, Бейского и Алтайского районов. Приостановлена деятельность 12 детсадов в Сорске, Ширинском, Усть-Абаканском, Бейском, Боградском, Орджоникидзевском районах.