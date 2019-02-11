Все школы столицы Республики Хакасия Абакана закрыты на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в городе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление образования.

Двадцать три школы Абакана закрыты на карантин. Дети не посещают школу Управление образования Хакасии

В ведомстве отметили, что ограничения введены как минимум до 18 февраля.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия проинформировало, что к среде (6 февраля) за медпомощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратилось 4,8 тыс. человек, что превышает недельный порог на 34%. Всего с начала эпидсезона диагноз "грипп" подтверждён у 164 заболевших.