Хью Джекман и Райан Рейнольдс заключили перемирие. Они сняли рекламу друг другу
Популярные актёры достаточно длительное время "воевали" в Сети, однако в реальной жизни они хорошо общаются.
Канадский актёр Райан Рейнольдс заключил перемирие с австралийской звездой Хью Джекманом. Артисты длительное время вели "войну" в Сети, однако теперь этому настал конец. В связи с перемирием актёры согласились прорекламировать друг друга.
В итоге Рейнольдс снял рекламу для компании Джекмана — Laughing Man Coffee. По словам Райана, он работал над проектом не покладая рук, а также попробовал себя в роли бариста. В опубликованной рекламе есть отсылки даже к супергеройскому амплуа владельца компании.
Напомним, ранее "конфликт" между Джекманом и Рейнольдсом продолжался долгие годы. В кинолентах Райан в образе Дэдпула смеялся над Росомахой, а Хью, в свою очередь, подшучивал над канадским актёром в реальной жизни.