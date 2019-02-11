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Регион
Опубликовано 11 февраля 2019, 12:27

Хью Джекман и Райан Рейнольдс заключили перемирие. Они сняли рекламу друг другу

Кадр видео&nbsp;Ryan Reynolds
Кадр видео Ryan Reynolds

Популярные актёры достаточно длительное время "воевали" в Сети, однако в реальной жизни они хорошо общаются.

Канадский актёр Райан Рейнольдс заключил перемирие с австралийской звездой Хью Джекманом. Артисты длительное время вели "войну" в Сети, однако теперь этому настал конец. В связи с перемирием актёры согласились прорекламировать друг друга.

В итоге Рейнольдс снял рекламу для компании Джекмана — Laughing Man Coffee. По словам Райана, он работал над проектом не покладая рук, а также попробовал себя в роли бариста. В опубликованной рекламе есть отсылки даже к супергеройскому амплуа владельца компании.

Напомним, ранее "конфликт" между Джекманом и Рейнольдсом продолжался долгие годы. В кинолентах Райан в образе Дэдпула смеялся над Росомахой, а Хью, в свою очередь, подшучивал над канадским актёром в реальной жизни.

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Сергей Сурепин
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