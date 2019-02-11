Звезде "Чёрной пантеры" понадобилась психологическая помощь после съёмок

Популярному актёру удалось провести много времени в одиночестве, пытаясь вжиться в свою роль.

В интервью журналистам Майкл Б. Джордан рассказал о том, что после съёмок в фильме "Чёрная пантера" ему пришлось прибегать к услугам психотерапевта. Об этом сообщил IndieWire.

Оказалось, что, для того чтобы понять характер своего персонажа — Эрика Киллмонгера, — актёру пришлось длительное время проводить в одиночестве. В связи с этим Джордан начал чувствовать себя в изоляции от семьи, друзей и коллег по ленте в начале съёмочного процесса.

Также актёр рассказал о том, что это чувство никогда не исчезало, даже после того, как съёмки закончились. Джордан изо всех сил старался вернуть друзей и семью, а также обратился к специалисту.