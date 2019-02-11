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Опубликовано 11 февраля 2019, 12:33

Звезде "Чёрной пантеры" понадобилась психологическая помощь после съёмок

Фото &copy; Richard Shotwell/Invision/AP

Фото © Richard Shotwell/Invision/AP

Популярному актёру удалось провести много времени в одиночестве, пытаясь вжиться в свою роль.

В интервью журналистам Майкл Б. Джордан рассказал о том, что после съёмок в фильме "Чёрная пантера" ему пришлось прибегать к услугам психотерапевта. Об этом сообщил IndieWire.

Оказалось, что, для того чтобы понять характер своего персонажа — Эрика Киллмонгера, — актёру пришлось длительное время проводить в одиночестве. В связи с этим Джордан начал чувствовать себя в изоляции от семьи, друзей и коллег по ленте в начале съёмочного процесса.

Также актёр рассказал о том, что это чувство никогда не исчезало, даже после того, как съёмки закончились. Джордан изо всех сил старался вернуть друзей и семью, а также обратился к специалисту.

Напомним, фильм "Чёрная пантера", который снял Райан Кулер, собрал в мировом прокате более 1,34 миллиарда долларов при бюджете в 200 миллионов. Также лента была номинирована на премию "Оскар".

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Сергей Сурепин
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