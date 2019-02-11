Звезда "Чёрной Пантеры" снимет "африканскую" версию "Игры престолов"
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Популярный американский актёр приобрёл права на роман под названием "Чёрный леопард, красный волк".
Голливудский актёр Майкл Б. Джордан (известен по "Чёрной Пантере") спродюсирует экранизацию романа "Чёрный леопард, красный волк". Его написал Марлон Джеймс. Об этом стало известно из сообщения SF.
Актёр планирует спродюсировать первую книгу трилогии под названием "Тёмная звезда". Её уже называют африканской версией сериала "Игра престолов". Проектом будет заниматься компания Джордана — Outlier Society.
В центре сюжета этого произведения — следопыт Трэкер. Он обладает уникальным даром всегда находить свою цель. Трэкера нанимают для того, чтобы он нашёл мальчика, который пропал несколько лет назад. Он вступает в поисковую группу, даже невзирая на свои убеждения работать в одиночку.