Звезда "Чёрной Пантеры" снимет "африканскую" версию "Игры престолов"

В центре сюжета этого произведения — следопыт Трэкер. Он обладает уникальным даром всегда находить свою цель. Трэкера нанимают для того, чтобы он нашёл мальчика, который пропал несколько лет назад. Он вступает в поисковую группу, даже невзирая на свои убеждения работать в одиночку.