Disney показала трейлер "Аладдина" с Уиллом Смитом в роли синекожего джинна
Кадр видео Walt Disney Studios
Режиссёром будущей киноленты выступит уже культовый Гай Ричи, который снимал "Большой куш".
Киностудия Disney показала новый трейлер киноадаптации "Аладдина". Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале компании.
Главную роль в ленте исполнил Мена Массуд. Жасмин сыграла Наоми Скотт, султана Джафара — Марван Кензари. Роль джинна досталась Уиллу Смиту.
Режиссёром фильма выступил Гай Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш"). Сценарий писал Джон Огаст ("Ангелы Чарли: Только вперёд").
Премьера фильма запланирована на 23 мая 2019 года.