"Холодная война" получила главную награду Американского общества кинооператоров

Чёрно-белая кинокартина под названием "Холодная война" получила премию Американского общества кинооператоров за выдающуюся операторскую работу. Об этом сообщает Variety.

Режиссёром фильма выступил польский постановщик Павел Павликовский. Что же касается самой награды, то её получил оператор фильма Лукаш Зал. Вместе с этим лента претендует на три награды "Оскар": фильм номинирован в категориях "Лучшая режиссура", "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучшая операторская работа".