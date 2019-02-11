"Холодная война" получила главную награду Американского общества кинооператоров
Также претендентами на соответствующую награду были ленты "Рома", "Фаворитка", "Человек на Луне" и "Звезда родилась".
Кадр фильма "Холодная война"/ © Кинопоиск
Чёрно-белая кинокартина под названием "Холодная война" получила премию Американского общества кинооператоров за выдающуюся операторскую работу. Об этом сообщает Variety.
Режиссёром фильма выступил польский постановщик Павел Павликовский. Что же касается самой награды, то её получил оператор фильма Лукаш Зал. Вместе с этим лента претендует на три награды "Оскар": фильм номинирован в категориях "Лучшая режиссура", "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучшая операторская работа".
Что же касается других претендентов на награду Американского общества кинооператоров, то среди них были "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса, "Рома" Альфонсо Куарона, "Звезда родилась" Брэдли Купера и "Человек на Луне" Дэмьена Шазелла.