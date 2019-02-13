Должны ли налогоплательщики тратить 5 млрд на бесплатные аборты?

13 февраля в Госдуме состоится заседание рабочей группы под руководством Петра Толстого, которая была сформирована для обсуждения парламентариями законодательных инициатив Русской православной церкви. Один из ключевых вопросов повестки — предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла исключить из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) бесплатные аборты. Об этом Лайфу сообщил один из участников рабочей группы.

Напомним, во время Рождественских чтений глава РПЦ назвал проблемой оплату налогоплательщиками абортов, совершённых не по медицинским показаниям, а по желанию женщины. Несколькими днями позже Минтруд заявил о сокращении населения страны на 80 тысяч человек, это произошло впервые за 10 лет.

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— Создана рабочая группа, которую возглавил Пётр Толстой. Мы примем участие в её работе, будем выверять все позиции, которые требуют осмысления, а самое главное — понимания нашими гражданами. Любой здравомыслящий человек — за рождение любой новой жизни. Я как детский доктор понимаю и чувствую, что каждую жизнь мы должны сберечь. Искусственное прерывание беременности не соответствует этим нашим чаяниям, — заявил Лайфу глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Статистика показывает, что на подобные операции из кармана налогоплательщиков Россия ежегодно тратит около 5 млрд рублей.

— Мне известно не так много стран, которые занимаются подобным самоистреблением за счёт госбюджета. Из перенаселённых — это Китай и часть штатов в Индии. В США, Великобритании и Германии — только за свой счёт. Например, в Великобритании операция стоит €1700, В Германии — от €200 до €800, — сказал Лайфу директор Института демографических исследований, кандидат социологических наук, редактор информационно-аналитического портала "Демография.ру" Игорь Белобородов.

При этом страны, которые не заинтересованы в демографических рисках, относятся к процедуре абортов очень внимательно. В Израиле сначала женщине нужно оплатить проведение специальной комиссии, которая решит, можно ли ей делать аборт, который тоже оплачивается самостоятельно и стоит чуть меньше $1000.

— Странно, когда мы потом разводим руками в ряде регионов и говорим: "А у нас нет денег на пособия многодетным, на то, чтобы лишний раз организовать утренник, нет денег на качественное питание детей в школах, детских садиках", — заявил демограф. — Конечно, нет, потому что они уходят на убийство себе подобных. Это моя научная, если хотите, позиция. Он считает, что в таком контексте инициатива патриарх должна получить практическое воплощение.

Медики против

Однако у медицинского сообщества сформировалась отрицательная точка зрения в отношении этой идеи. Замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников заявил, что такая мера приведёт к дискриминации женщин. А в профильных ассоциациях гинекологов корреспонденту Лайфа рассказали, что это нововведение может повысить число криминальных абортов.

Причины, по которым женщины решают сделать аборт, как отмечает директор Ассоциации народонаселения и развития Любовь Ерофеева, очень разные. Зачастую беременность называют несвоевременной, мотивируя финансовыми сложностями.

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Главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Владимир Серов полагает, что если женщину лишат права делать аборт в государственных клиниках бесплатно, то она, скорее всего, пойдёт к низкоквалифицированным специалистам, которые берут очень мало за такую услугу.

— Некоторые российские женщины начнут обращаться к повитухам и прочим народным целительницам, чтобы избавиться от нежелательной беременности, — сказал Владимир Серов.

По мнению гинекологов, в медицинском профессиональном сообществе достаточно врачей, которые готовы зарабатывать на бедах и нуждах населения.

Известно, что в Москве женщины без полиса ОМС могут сделать аборт в государственных клиниках за три-пять тысяч рублей. В частных клиниках столицы прерывание беременности стоит от 15 тысяч рублей. Региональные частные медицинские центры берут за свою услугу в диапазоне 8–10 тысяч рублей.

Кроме того, источником дохода являются не только сами операции, но и так называемые абортивные ткани. По словам политолога Олега Матвейчева, в России есть целая индустрия омолаживающих клиник, которые используют эти ткани в своих препаратах. — Мало того что на абортах зарабатываются миллиарды, это всегда угроза женскому здоровью, — добавляет эксперт. — Поэтому медики выступают против отмены бесплатных абортов, чтобы не потерять деньги на, как они называют, "отходах" детей.

Абортивные ткани использует не только фармацевтический бизнес. Некоторое время назад на американском портале Snopes.com было опубликовано исследование, по данным которого производители продуктов питания и косметических средств используют в своих составах ткани абортированных детей. Эмбриональные клетки берут для тестирования ароматизаторов, добавляют в продукты.

Эксперты отмечают двойственность позиции Минздрава.

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— С одной стороны, руководитель ведомства чётко говорит, что с абортами нужно бороться, фактически признаёт, что это убийство. А с другой стороны, Минздрав в лице активных функционеров позволяет себе проабортные высказывания, как будто мы действительно находимся в перенаселённом Китае. И это трагично, — отметил демограф Игорь Белобородов.

По его словам, опасения роста подпольных абортов в случае отказа от бесплатного проведения операций не подтверждаются мировой практикой. "Самое строгое законодательство в этом отношении существует в Латинской Америке — в Чили аборты запрещены. В Европе существует запрет на Мальте, в Ирландии и Польше". Сейчас, по словам Белобородова, там не только нет подпольных абортов, но и повысились показатели материнского здоровья.

— Тем, кто выступает за бесплатные аборты, нужно ознакомиться со статистикой использования контрацепции в России. Они поймут, что у нас вполне современное общество. Наши женщины далеко не идиотки, какими их хотят представить эти функционеры, они не побегут себя калечить. А если побегут, то это незначительная часть, которая в любом случае себя бы покалечила из-за душевного нездоровья или ещё по каким-то другим причинам, — сказал Игорь Белобородов.

Мнение РПЦ

Православный священник Павел Островский считает, что слово "аборт" очень абстрактное.

— То, что находится в животе у матери, — это человек. Да, ещё несамостоятельный, но человек. Соответственно, когда происходит прерывание беременности, — это убийство, — заявил отец Павел.

В то же время, если аборт осуществляется по медицинским показаниям, Церковь не считает, что эта процедура противоречит религиозным и моральным нормам.

— Однако это не должно делаться за счёт граждан и их налоговых выплат. Я против того, чтобы за мой счёт убивали детей, — сказал священнослужитель.