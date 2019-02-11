Британская авиакомпания уволила пилотов за расизм

Всего без работы после проведения внутреннего расследования остались пятеро пилотов British Airways.

Соответствующее расследование компания проводила по жалобе одного из лётчиков. Он был недоволен издевательствами и расизмом. Об этом сообщает DM.

Жалобу на коллег составил бывший лидер профсоюза лётчиков Маниш Патель. По его словам, коллеги всё время присылали ему письма на рабочую почту с расистскими высказываниями. Также они отправляли порнографические картинки, где мужчина занимался сексом с курицей, и кадры из старых ТВ-шоу, где актёра изображали в гриме чернокожих. В своей жалобе Патель отметил, что большую часть оскорблений он получил и в реальной жизни от других пилотов.