Первой страной Европейского союза, которая снимет действующие в отношении России санкции, будет Италия. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Он рассказал, что по итогам последней беседы с итальянским коллегой у него есть основания полагать, что Италия в числе первых может в полной мере возобновить сотрудничество с Россией.

— Сегодняшний протест по поводу открытия Представительства ДНР в Вероне просто померкнет, если будет подписано соглашение между итальянской партией "Лига Севера" и "Единой Россией" или о сотрудничестве между Севастополем и Вероной. А ведь именно об этих инициативах мы говорили на встрече с депутатом парламента Италии Вито Коменчини, — цитируют Белика "Известия".

При этом депутат отметил, что он и его итальянский коллега сошлись во мнениях относительно действующей политики ЕС в отношении Москвы.

— Наша общая позиция: санкции — это большая ошибка. И я очень надеюсь, что такие визиты и совместная работа парламентариев помогут как можно быстрее снять санкции и найти решение этой проблемы, — рассказал он.

Беликов также выразил надежду, что в результате майских выборов в Европарламент от власти отойдёт действующее руководство ЕС, продвигающее санкции.

— Теперь к власти в Европе должны прийти партии и движения, осознающие, что пора покончить с этим недоразумением — санкциями, — заявил он.