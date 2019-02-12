В Госдуме обсудят наказание для звёзд из рекламы онлайн-казино

Самой эффективной мерой для привлечения к ответственности участников рекламы онлайн-казино Молодёжный парламент считает общественные работы. Об этом сообщила глава парламента Мария Воропаева.

Как уточняется, на следующей неделе поправки представят на заседании экспертного совета организации. После этого их планируют передать в профильный комитет Госдумы.

— Сейчас мы работаем над тем, чтобы подготовить изменения в законодательство, по которым не только те, кто размещает такую рекламу у себя на ресурсах, могут привлекаться к ответственности, но и те, кто участвует в производстве этой рекламы, — передаёт слова Воропаевой РИА "Новости".

Отмечается, что парламент начал принимать меры в отношении онлайн-казино ещё в июле прошлого года.

После того как ФАС в ответ на жалобу на одну из реклам оштрафовала только владельца сайта, члены парламента решили ввести меры наказания для звёзд, снимающихся в такой рекламе.