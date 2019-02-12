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Опубликовано 12 февраля 2019, 11:22

Госдума рассмотрит законопроект о запрете смартфонов и Интернета для военных

Фото: &copy;РИА Новости/Илья Питалев

Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Если документ будет принят, военнослужащие больше не смогут публиковать данные о сослуживцах или месте несения службы в Сети.

Депутаты Государственной думы рассмотрят во втором чтении законопроект с поправками о запрете военнослужащим размещать в Сети или в СМИ информацию о себе, сослуживцах, месте несения службы. Кроме того, документ предусматривает запрет и на наличие у военнослужащих телефонов или иных гаджетов с доступом в Интернет при исполнении отдельных обязанностей службы.

Помимо смартфонов, согласно документу, также военнослужащим нельзя будет иметь при себе и другие электронные приборы или технические средства бытового назначения, которые позволяют с помощью интернета распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Например, под эти определения попадают видеорегистраторы и внешние носители информации.

Под отдельными обязанностями службы подразумеваются: боевые действия, несение боевого дежурства, нахождение на территории воинской части и другие. При этом, как отмечают авторы законопроекта, запрет не коснётся кнопочных телефонов без камер и доступа в Интернет.

Отметим, законопроект был одобрен парламентариями в первом чтении в конце 2018 года. Ко второму этапу внесли поправки, согласно которым действие закона, в случае его принятия, будет распространяться на всех военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы.

Как говорится в пояснительной записке к документу, на основе анализа деятельности российской армии, в том числе и в Сирии, было установлено, что информация о военнослужащих представляет особый интерес для спецслужб некоторых государств, террористических и экстремистских организаций.

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Алексей Гладких
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