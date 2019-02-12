Смартфоны вне закона. Почему правительство хочет запретить гаджеты в войсках

Накануне стало известно, что правительство внесло в нижнюю палату парламента разработанный в кабмине законопроект, который существенно изменит повседневную жизнь большей части профессиональных военнослужащих, солдат срочной службы и даже призванных на военные сборы резервистов. Согласно законопроекту, который будет сегодня обсуждаться в Госдуме, предлагается ограничить использование гаджетов в армии.

Самый, пожалуй, основной запрет, который вводится новым законопроектом, будет касаться наличия у военных современных цифровых средств связи — так, в частности, в войсках будут запрещены электронные приборы или технические средства бытового назначения, дающие возможность при помощи Интернета передавать и распространять фото и видеоматериалы, а также, что гораздо важнее — данные геолокации. Под такое определение подпадают по сути все смартфоны, планшеты, устройства со встроенной GPS-навигацией, а также собственно сами привычные компьютеры, в частности, ноутбуки вместе с внешними носителями данных.

Однако этим законодательные новации не ограничиваются — правительство предлагает также запретить военнослужащим контактировать со СМИ и передавать данные о себе и своих коллегах по службе, включая сведения, дающие возможность идентифицировать часть, в которой они служат, а также непосредственно само место службы. При этом все эти ограничения, как отмечается в пояснительных материалах к законопроекту, будут вступать в силу только в определенных ситуациях — прежде всего во время несения боевого дежурства, нахождения в зоне боевых действий и так далее.

И вот здесь-то необходимо сделать некоторое отступление и сказать о том, почему все эти меры в определённой степени перезрели, а в вооружённых силах ещё раньше надо было вводить более жёсткий контроль за распространением информации. Некоторые комментаторы, говоря о представленном законопроекте, сразу встали на позицию защитников свободы слова и напомнили о том, что государство в целом и федеральный законодатель в частности в последнее время всё сильнее уклоняются в сторону запретительной политики в сфере коммуникаций и интернет-пространства. В каких-то случаях это, возможно, и так, однако в вопросе безопасности военнослужащих и их семей, а также в контексте эффективного исполнения воинскими подразделениями своих боевых задач дело обстоит иначе.

Мы все прекрасно помним, как представители запрещенной в России террористической организации ИГИЛ по публикациям некоторых российских СМИ вычисляли, к примеру, места жительства российских лётчиков, принимавших участие в контртеррористической операции в Сирии. А ведь в немалой степени фактура (в виде фотографий и геолокаций) была найдена в соцсетях, куда её выкладывали сами военные. Аналогичный случай произошёл и с моряками, служившими на авианесущем крейсере "Кузнецов", когда один из матросов опубликовал снимок с геолокацией, из которого стало понятно, где конкретно в Восточном Средиземноморье на тот момент находилась российская авианосная группировка.

Мало того, проблемы с утечкой данных с устройств военнослужащих в эпоху тотального проникновения цифровых устройств и всевозможных гаджетов характерна не только для России — это бич для вооружённых сил даже таких развитых стран, как Соединённые Штаты. Буквально в прошлом году разразился большой скандал вокруг "слива" данных трекинга так называемых "умных часов". Геолокация с таких часов автоматически загружается в облачное хранилище и доступна для анализа посторонним приложениям. Исследователи по трекингу часов тогда выяснили, что в некоторых местах Афганистана наблюдается аномальная активность бегунов, занимающихся фитнесом на открытом воздухе. С учётом крайней бедности местного населения нетрудно было предположить, что эти точки аномальной активности совпадают с размещением военных баз Вооруженных сил США. В итоге практически без усилий, без доступа к аппарату агентурной разведки и спутниковым группировкам можно установить точное размещение и даже оперативное перемещение американских военных в Афганистане.