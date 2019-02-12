Sony назначила нового президента PlayStation

Теперь управлять игровым подразделением японской компании будет Джим Райан, который сменит на этом посту Джона Кодеру.

Японская компания Sony объявила, что с первого апреля её игровое подразделение возглавит Джим Райан. Нынешний генеральный директор команды Джон Кодера, которого назначили на должность в октябре 2017 года, займёт пост Райана — он станет вице-президентом европейского подразделения PlayStation. Об этом сообщает VB.

Вместе с этим игровые СМИ вспомнили о том, что именно Райан говорил о том, что обратная совместимость не пользуется спросом, а в старые игры уже никто не играет. Такое заявление он делал в комментарии журналу Time.