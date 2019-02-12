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Регион
Опубликовано 12 февраля 2019, 14:46

Sony назначила нового президента PlayStation

Фото: &copy; Sony Interactive Entertainment

Фото: © Sony Interactive Entertainment

Теперь управлять игровым подразделением японской компании будет Джим Райан, который сменит на этом посту Джона Кодеру.

Японская компания Sony объявила, что с первого апреля её игровое подразделение возглавит Джим Райан. Нынешний генеральный директор команды Джон Кодера, которого назначили на должность в октябре 2017 года, займёт пост Райана — он станет вице-президентом европейского подразделения PlayStation. Об этом сообщает VB.

Вместе с этим игровые СМИ вспомнили о том, что именно Райан говорил о том, что обратная совместимость не пользуется спросом, а в старые игры уже никто не играет. Такое заявление он делал в комментарии журналу Time.

Напомним, Джим Райан заработал свою репутацию в Sony, помимо всего прочего, благодаря решениям на посту руководителя SIE. Именно под его руководством бренд PlayStation стал доминировать в Европе.

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Сергей Сурепин
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