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Опубликовано 12 февраля 2019, 14:48

Авторы "Игры престолов" рассказали о неудачном пилотном эпизоде

Кадр сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск

Кадр сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск

Белые ходоки разговаривали, а зрители могли увидеть беседу пьяных Джона Сноу и Тириона Ланнистера.

Оригинальный пилотный эпизод сериала "Игра престолов" кардинально отличался от того, что в итоге увидели зрители. Оказалось, что около 90 процентов материала пришлось переснимать. Об этом сообщил CBR.

В оригинальном сценарии, который написали шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайс, указано, что рейнджеру Ночного дозора Уиллу удалось подслушать, как белые ходоки разговаривали и молились.

Кроме того, в первой версии пилота зрители могли увидеть разговоры пьяных Джона Сноу и Тириона Ланнистера. При этом Серсея Ланнистер тайно следовала за Робертом Баратеоном и Недом Старком в склепы Винтерфелла. Она сожгла перо, которое Роберт оставил на могиле Лианны Старк.

Напомним, первый эпизод заключительного сезона "Игры престолов" вышел 14 апреля 2019 года.

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Сергей Сурепин
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