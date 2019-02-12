Вышел трейлер "Рокового патруля", второго сериала "убийцы" Netflix — DC Universe

Премьера будущего шоу про супергероев запланирована на пятнадцатое февраля этого года.

На YouTube-канале DC опубликован трейлер сериала "Роковой патруль". Это второй эксклюзивный проект стримингового сервиса DC Universe после "Титанов".

Сериал рассказывает о группе людей под названием "Роковой патруль", в которую входят супергерои, получившие свои способности из-за несчастных случаев. Среди них: Роботмен (Брендан Фрейзер), Негативный человек (Мэтт Бомер), Эластика (Эйприл Боулби), Безумная Джейн (Дайан Герреро) и Киборг (Джойван Уэйд) из Лиги справедливости.

Ещё одним из главных персонажей шоу будет Шеф (Тимоти Далтон). Он — основатель "Рокового патруля", который таинственно пропал.