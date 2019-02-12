Marvel запустила официальный сайт фильма "Капитан Марвел" в стиле 90-х
Кадр фильма "Капитан Марвел"/ © Кинопоиск
На специальной интернет-странице можно почитать о ключевых персонажах, купить билеты, а также посмотреть трейлер.
Компания Marvel в рамках рекламной кампании будущего фильма "Капитан Марвел" решила запустить официальный сайт ленты. Он выполнен в стиле 90-х: с шрифтом Comic Sans и гифками.
Такое дизайнерское решение было принято в связи с тем, что действие фильма происходит в 1995 году. На самом сайте можно почитать о персонажах ленты, сыграть в игру, посмотреть трейлер, купить билеты в кино, а также ознакомиться с "гостевой книгой".
Напомним, в российский прокат фильм выходит седьмого марта.