Marvel запустила официальный сайт фильма "Капитан Марвел" в стиле 90-х

Такое дизайнерское решение было принято в связи с тем, что действие фильма происходит в 1995 году. На самом сайте можно почитать о персонажах ленты, сыграть в игру, посмотреть трейлер, купить билеты в кино, а также ознакомиться с "гостевой книгой".