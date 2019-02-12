Ди Каприо и Скорсезе работают над новым сериалом
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Будущее шоу станет экранизацией популярного романа под названием "Дьявол в Белом городе".
Режиссёр Мартин Скорсезе и актёр Леонардо Ди Каприо готовят для стримингового сервиса Hulu новый проект. Он будет основан на книге Эрика Ларсона "Дьявол в Белом городе". Об этом сообщает Joblo.
Новый проект разрабатывается совместно с Paramount TV. Право на экранизацию Ди Каприо получил ещё в 2010 году. Тогда же появилась информация, что режиссёром проекта выступит Скорсезе.
Подробности проекта в настоящий момент не разглашаются. Сама книга рассказывает историю серийного убийцы и архитектора, чьи судьбы оказались связанными после встречи в Чикаго.