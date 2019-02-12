Ди Каприо и Скорсезе работают над новым сериалом

Будущее шоу станет экранизацией популярного романа под названием "Дьявол в Белом городе".

Режиссёр Мартин Скорсезе и актёр Леонардо Ди Каприо готовят для стримингового сервиса Hulu новый проект. Он будет основан на книге Эрика Ларсона "Дьявол в Белом городе". Об этом сообщает Joblo.

Новый проект разрабатывается совместно с Paramount TV. Право на экранизацию Ди Каприо получил ещё в 2010 году. Тогда же появилась информация, что режиссёром проекта выступит Скорсезе.