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Регион
Опубликовано 12 февраля 2019, 15:10

Ди Каприо и Скорсезе работают над новым сериалом

Фото &copy;&nbsp;AP/Peter Kramer, archivo

Фото © AP/Peter Kramer, archivo

Будущее шоу станет экранизацией популярного романа под названием "Дьявол в Белом городе".

Режиссёр Мартин Скорсезе и актёр Леонардо Ди Каприо готовят для стримингового сервиса Hulu новый проект. Он будет основан на книге Эрика Ларсона "Дьявол в Белом городе". Об этом сообщает Joblo.

Новый проект разрабатывается совместно с Paramount TV. Право на экранизацию Ди Каприо получил ещё в 2010 году. Тогда же появилась информация, что режиссёром проекта выступит Скорсезе.

Подробности проекта в настоящий момент не разглашаются. Сама книга рассказывает историю серийного убийцы и архитектора, чьи судьбы оказались связанными после встречи в Чикаго.

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Сергей Сурепин
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