Рэпер FACE записал саундтрек к российскому фильму "Юморист"

Премьера отечественной кинокартины должна будет состояться уже первого марта этого года.

Уфимский рэпер FACE (настоящее имя — Иван Дрёмин) выпустил саундтрек к фильму "Юморист". Этим проектом занимается Михаил Идов, который также стал режиссёром-постановщиком клипа. Об этом стало известно из пресс-релиза авторов фильма.

По словам режиссёра, FACE сам решил записать трек "Юморист" после того, как увидел киноленту. Идов добавил, что трек российского рэпера можно будет услышать в финальных титрах будущего фильма.

Фото: © YouTube/FACE