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Регион
Опубликовано 12 февраля 2019, 15:21

Рэпер FACE записал саундтрек к российскому фильму "Юморист"

Фото: &copy; YouTube/FACE

Фото: © YouTube/FACE

Премьера отечественной кинокартины должна будет состояться уже первого марта этого года.

Уфимский рэпер FACE (настоящее имя — Иван Дрёмин) выпустил саундтрек к фильму "Юморист". Этим проектом занимается Михаил Идов, который также стал режиссёром-постановщиком клипа. Об этом стало известно из пресс-релиза авторов фильма.

По словам режиссёра, FACE сам решил записать трек "Юморист" после того, как увидел киноленту. Идов добавил, что трек российского рэпера можно будет услышать в финальных титрах будущего фильма.

Фото: © YouTube/FACE

Фото: © YouTube/FACE

Напомним, впервые фильм "Юморист" показали в конце сентября прошлого года на открытии шестого фестиваля российского кино "Движение". Главный герой фильма — юморист Борис Аркадьев (Алексей Агранович), который ругается с коллегами по цеху, много пьёт, ведёт разгульный образ жизни, а сам при этом женат.

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Сергей Сурепин
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