Стала известна дата выхода продолжения фильма "Поездка в Америку"

Режиссёром будущего фильма с Эдди Мерфи выступит Крейг Брюер, известный по сериалам "Империя" и "Щит".

Кинокомпания Paramount Pictures наконец определилась с датой премьеры сиквела фильма "Поездка в Америку". Продолжение киноленты, оригинал которой вышел 31 год назад, будет доступно 7 августа 2020 года. Об этом сообщает JoBlo.

Как и в оригинальной ленте 1988 года, главную роль исполнит Эдди Мерфи. В первой части его герой (принц африканской страны Замунды Аким) не находит подходящей невесты и недоволен окружающей его роскошью. Он вместе с другом и слугой (Арсенио Холл) отправляется в Америку и выдаёт себя за бедного работника.